Модель Лорин Имсих, являющаяся гражданкой Израиля, заявила об «истреблении» арабов

«Я не могу дышать с 1948 года», — заявила модель в ходе своего перформанса, имея в виду, что после арабо-израильской войны, как она считает, арабы пребывают в постоянном угнетении и живут как в тюрьме. Видеозаписи смотрите ниже.

Арабская модель Лорин Имсих, которая является гражданкой Израиля, совершила инстаграм-перформанс в защиту палестинских арабов. Соответствующие видео и фото она опубликовала в своем инстаграме.

Об этом передает телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Модель надела «тюремный» костюм и налепила на свое тело наклейки с надписями про израильскую «оккупацию», «апартеид», «угнетенных арабах», которые, как она считает, живут как в тюрьме, «истреблении» и дискриминации арабов и затыкании ртов.

«Я не могу дышать с 1948 года», — написано на ее бюсте.

Напомним, что Суха Арафат, вдова бывшего палестинского лидера Ясира Арафата, предложила палестинско-американской модели Белле Хадид баллотироваться в Конгресс США в комментарии в Instagram во вторник. «Белла должна быть лидером, она должна идти на выборы в американский конгресс, — написала Арафат. — Она отличится».

Кроме того, после того, как Белла Хадид стала лицом Swarovski, певец Михаэль Бен-Давид, представитель Израиля на конкурсе песни «Евровидение», объявил, что не будет носить украшение от Swarovski на конкурсе в качестве меры бойкота против компании.

Ранее наш сайт писал, что живущая в Израиле россиянка устроила дебош в магазине из-за незнакомой украинки.