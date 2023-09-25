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Беспорядки в Тель-Авиве во время Йом-Кипура – появилась реакция Нетаниягу

20:25, Сегодня
Новости Израиля, Политика, Происшествия
биньямин нетаниягу фото
Фото: depositphotos.com
Левые демонстранты устроили бунт против евреев, когда те молились.

В Тель-Авиве радикально настроенные левые экстремисты сорвали традиционную молитву в честь Судного дня, которая обычно проходит в центре города на площади Дизенгоф.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

На фоне беспорядков в Тель-Авиве во время Йом-Кипура со специальным заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу:

«Народ Израиля стремился объединиться в Судный день – Йом Кипур, – прося прощения, покаяния и единства внутри нас. К удивлению, именно в еврейском государстве, в самый святой для еврейского народа день, левые демонстранты устроили бунт против евреев во время их молитвы. Кажется, что нет никаких границ, никаких норм и никаких пределов  для ненависти со стороны левых экстремистов. Я, как и большинство граждан Израиля, это отвергаю. Такому агрессивному поведению нет места в нас»

Кроме этого, журналисты пишут, что вчера вечером мотоциклисты разъезжали по Хайфе накануне Судного дня, выкрикивая угрозы и ругательства по-арабски.

Также "Курсор" сообщал, сколько израильтян потеряли сознание из-за обезвоживания за время Йом-Кипура.

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