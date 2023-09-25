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Сколько израильтян потеряли сознание из-за обезвоживания за время Йом-Кипура

20:21, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com
Также названо количество пострадавших в ДТП по всей стране.

В «Маген Давид Адом» (МАДА) рассказали, что по итогам Йом-Кипура 3025 израильтян со всей страны обратились и получили медицинскую помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе.

В итоге МАДА доставила 2069 человек из обратившихся в больницу. 295 человек потеряли сознание из-за обезвоживания, либо из-за круглосуточного поста, не выдержав его. Его придерживаются соблюдающие традиции евреи.

За последние 25 часов, которые продолжался Йом Кипур, врачи МАДА помогли 3025 израильтянам в разных частях страны.

В ДТП по всему Израилю пострадали 34 человека. Среди них известно о 40-летнем китайце, ехавшем на велосипеде. 33 пострадавших в авариях являются несовершеннолетними.

Кроме этого, что за время Судного дня в больницы и приемные покои поступило 170 рожениц.

Ранее специалисты рассказали, что после соблюдения поста необходимо возвращать жидкость в организм. Рекомендуется употреблять воду и слегка подслащенные напитки, к примеру травяной чай или сладкий домашний лимонад.

К пище нужно подходить осторожно, начиная с легких продуктов, к примеру с печенья или сладкого хлеба. Примерно спустя час можно употребить легкую пищу, которая вас не отяготит, например, суп.

Также "Курсор" сообщал, что США официально объявят об отмене въездных виз для израильтян.

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