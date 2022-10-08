Беспорядки в Восточном Иерусалиме: арестованы шестеро подозреваемых

Полиция арестовала шестерых подозреваемых, которые бросали камни и бутылки в полицейских во время шествия в Восточном Иерусалиме.

Издание напоминает, что в результате беспорядков легкое ранение получил сотрудник полиции, работавший на месте происшествия на улице Султана Сулеймана.

«Во время шествия ряд провокаторов начали нарушать общественный порядок, скандируя националистические призывы, а некоторые из них бросали камни и бутылки в полицейских. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось разогнать и задержать хулиганов, и к настоящему времени задержано шесть подозреваемых. Силы полиции продолжают работать в этом районе для поддержания общественного порядка», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в конце сентября несколько палестинских подростков скандировали антиизраильские лозунги и призывы у мечети Аль-Акса, осквернили храм и били по дверям различными предметами. 18-летний житель Восточного Иерусалима был арестован по подозрению в подстрекательстве.

Согласно сообщениям СМИ, молодые люди играли в мяч, шумели и даже мешали самим мусульманским верующим войти в мечеть для молитвы, однако никто из взрослых на подобное осквернение мечети не реагировал.

«Беспорядки продолжались до появления полиции, которая арестовала предводителя буянящих подростков, 18-летнего жителя Восточного Иерусалима по подозрению в подстрекательстве», — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщают палестинские СМИ, в ходе сегодняшних столкновений у Аль-Аксы 4 девушек были выдворены из мечети и получили повестки на допрос. Две палестинские журналистки были арестованы во время съемок у мечети. После проверки документов и выяснения личности их отпустили. Еще один журналист, Ахмед Абу Собейх, был арестован и доставлен на допрос.

Как сообщал Курсор, в сети появилось видео, на котором араб, ранее бросавший камни в израильтян и полицию, справляет нужду на стену мечети Аль-Акса.

Как известно, мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме — одно из самых важных и святых мест в исламском мире, третья святыне после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.

Ранее Курсор информировал о том, что ХАМАС призвал палестинцев занять мечеть Аль-Акса в День Иерусалима.