Палестинские подростки устроили беспорядки у входа в мечеть Аль-Акса: подробности

Молодые люди в масках осквернили мечеть и били по дверям различными предметами. Молодого человека задержали по подозрению в подстрекательстве.

Несколько палестинских подростков скандировали антиизраильские лозунги и призывы у мечети Аль-Акса, осквернили храм и били по дверям различными предметами.

Об этом сообщает IsraelInfo.

Отмечается, что 18-летний житель Восточного Иерусалима был арестован по подозрению в подстрекательстве.

Согласно сообщению СМИ, молодые люди играли в мяч, шумели и даже мешали самим мусульманским верующим войти в мечеть для молитвы, однако никто из взрослых на подобное осквернение мечети не реагировал.

«Беспорядки продолжались до появления полиции, которая арестовала предводителя буянящих подростков, 18-летнего жителя Восточного Иерусалима по подозрению в подстрекательстве», — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщают палестинские СМИ, в ходе сегодняшних столкновений у Аль-Аксы 4 девушек были выдворены из мечети и получили повестки на допрос. Две палестинские журналистки были арестованы во время съемок у мечети. После проверки документов и выяснения личности их отпустили. Еще один журналист, Ахмед Абу Собейх, был арестован и доставлен на допрос.

Как сообщал Курсор, в сети появилось видео, на котором араб, ранее бросавший камни в израильтян и полицию, справляет нужду на стену мечети Аль-Акса.

Как известно, мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме — одно из самых важных и святых мест в исламском мире, третья святыне после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.

Ранее Курсор информировал о том, что ХАМАС призвал палестинцев занять мечеть Аль-Акса в День Иерусалима.