Безопасность израильских самолетов имеет серьезные недостатки — госконтролер

В 2021 году авиационная промышленность Израиля занимала 52-е место в мире по безопасности.

Безопасность израильских самолетов, как в гражданской, так и в военной промышленности имеет серьезные недостатки. Об этом рассказал государственный контролер Матаньяху Энглман.

Об этом сообщает Jpost.

По словам эксперта, с 2014 году стандарты безопасности самолетов в Израиле существенно снизились по сравнению с другими странами. Еще тогда авиационная промышленность нашей страны занимала 21-е место в мире по безопасности, а в июле прошлого года Израиль опустился на 52-е место.

В отчете, охватывающем период с марта 2021 по март 2022 года, Энглман обнаружил, что частично снижение рейтинга Израиля связано с тем, что авиационная и аэропортовая промышленность продолжает использовать устаревшее оборудование, которое большинство других развитых стран считают уже не столь надежным.

Одним из примеров является автоматизированная радиолокационная терминальная система, которая настолько устарела, что ее даже невозможно должным образом обновить.

Контролер обнаружил, что вопросы безопасности для военных самолетов еще хуже, отчасти потому, что военные стандарты могут быть ниже, чем стандарты для гражданских самолетов.

Энглман сказал, что крайне проблематичным является то, что в Израиле есть только один крупный действующий международный аэропорт «Бен-Гурион». Наличие только одного глобального аэропорта означает, что если что-то остановит «Бен-Гурион», будь то террористическая атака или более заурядная случайная ошибка, страна может быть фактически отрезана от большей части мира.

«Курсор» писал ранее, что в этом году полеты за границу резко подорожали и в ближайшие праздники — на Хануку и Песах стоимость авиабилетов может еще подняться. Израильтянам назвали основные причины.