Израильтянам назвали причины, из-за которых резко подорожали авиабилеты

В этом году полеты за границу резко подорожали и в ближайшие праздники — на Хануку и Песах стоимость авиабилетов может еще подняться. Израильтянам назвали основные причины.

Об этом сообщает Calcalist.

Авиакомпании сейчас пытаются работать на фоне экономического кризиса, поэтому вынуждены поднимать цены на перелеты. И первая причина связана с пилотами. Сейчас авиаперевозчики испытают дефицит кадров, потому что многие летчики переквалифицировались, либо пересели за штурвал грузовых самолетов. Это было связано с пандемией COVID-19, которая повлияла на все сферы и особенно ударила по туристической и авиационной индустрии.

Вторая причина заключается в повышении тарифов на топливо. По сравнению с показателями, которые были до пандемии, стоимость стала выше на 150 процентов.

Еще одна причина связана с индустрией высоких технологий. Представители хайтековских компаний являлись самыми постоянными клиентами авиакомпаний, потому что их регулярно отправляли в заграничные командировки и покупали им дорогие билеты. Спрос на самолеты в популярные большие города был двойной: туристический и деловой. Но экономический кризис повлиял и на хайтековские фирмы, заставив их экономить на билетах и вместо бизнес-классса покупать эконом. Соответственно спрос на обычные билеты увеличился, а с ним выросла и стоимость.

Последняя причина — война в Украине, которую развязала российская федерация*. Сейчас над Украиной не летают гражданские самолеты, поэтому авиаперевозчики вынуждены пользоваться обходными путями, на которые тратится больше топлива и времени. Многие компании прекратили полеты и над рф, что тоже усугубило ситуацию.