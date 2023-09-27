Ожидается, что безвиз вступит в силу 30 ноября 2023.

Журналисты рассказали о нюансах безвизового режима с США.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Сейчас – Новости".

Ожидается, что безвиз вступит в силу 30 ноября 2023.

Как он работает:

сперва нужно заполнить форму на сайте системы электронного разрешения на въезд ESTA за несколько дней до поездки и внести оплату в размере $21;

ответ на заявку дадут в течение 72 часов;

разрешение будет действительным 2 года, после его понадобится обновлять.

Безвизовый режим не смогут использовать:

граждане младше 18-летнего возраста;

те, у кого нет биометрического паспорта (даркона) на 10 лет (есть версия, что в посольстве оговорились, ибо в заявлении госдепа этого не прозвучало)

граждане, которые едут в США на длительный срок (для учебы или работы).

Всем им нужно будет оформлять визу по обычной процедуре. Есть точка зрения, что граждане со вторым гражданством тоже не подпадают под безвиз, но сперва следует дождаться детальной публикации официальных критериев.

Ранее "Курсор" сообщал, что США официально присоединили Израиль к безвизовому режиму. По словам руководителя посольства США в Израиле Стефани Халлетт, пройдет определенное время, прежде чем можно будет воспользоваться ESTA. По этой причине израильтянам придется продолжать выдачу виз.

В США объявят, когда систему будет доступной и когда можно будет отказаться от визы. Тем, кто имеет запись на выдачу визы, рекомендуется ее не отменять. Подробнее об этом читайте в нашем материале.