Журналисты рассказали о нюансах безвизового режима с США.
Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Сейчас – Новости".
Ожидается, что безвиз вступит в силу 30 ноября 2023.
Как он работает:
Безвизовый режим не смогут использовать:
Всем им нужно будет оформлять визу по обычной процедуре. Есть точка зрения, что граждане со вторым гражданством тоже не подпадают под безвиз, но сперва следует дождаться детальной публикации официальных критериев.
Ранее "Курсор" сообщал, что США официально присоединили Израиль к безвизовому режиму. По словам руководителя посольства США в Израиле Стефани Халлетт, пройдет определенное время, прежде чем можно будет воспользоваться ESTA. По этой причине израильтянам придется продолжать выдачу виз.
В США объявят, когда систему будет доступной и когда можно будет отказаться от визы. Тем, кто имеет запись на выдачу визы, рекомендуется ее не отменять. Подробнее об этом читайте в нашем материале.