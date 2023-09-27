Безвизовый режим доступен только тем, у кого есть даркон.

США официально присоединили Израиль к безвизовому режиму.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израильские трудовые будни".

Теперь просто требуется электронная регистрация на сайте ESTA, которая стоит 21$. Разрешение на въезд будет действовать 2 года. Безвизовым режимом могут воспользоваться лишь те, у кого есть даркон.

По этому поводу уже сделала заявление руководитель посольства США в Израиле Стефани Халлетт:

«Позже сегодня министр внутренней безопасности Алехандро Майоркс объявит, что Израиль присоединился к программе безвизового режима и станет 41-й страной в этой программе. Поздравляю! Я хочу особенно поблагодарить бывшего посла Найдеса и главу Национального Совет Безопасности, а также предыдущие премьер-министры Лапид и Беннетт, а также израильские чиновники Нетаниягуи Хамон, которые усердно над этим работали. Даже в новой ситуации просто сесть на рейс в США не получится — израильтянам придется подать заявку через ESTA на полет в США. Ответ на заявку будет получен в течение 72 часов и будет действителен. Пользоваться системой смогут только обладатели биометрического паспорта, выданного на 10 лет – любого. Остальным все равно придется оформлять визу, как и сегодня. Важно помнить, что пройдет время, прежде чем можно будет использовать ESTA, поэтому израильтянам тем временем придется продолжать выдачу виз. Мы объявим, когда система будет доступна и можно будет отказаться от визы – это произойдет в конце ноября и мы объявим об этом публично. Тем, у кого есть запись на выдачу визы, советуем ее не отменять"

По словам Халлет, возвращение денег по заявлению не представляется возможным, а также не с кем по этому вопросу связаться. Также туристические визы B1/B2 действительны и позволяют находиться в США до 6 месяцев. Также те, кто прибыл в страну США по туристической визе, могут изменить свой статус на другую визу, например, на студенческую. Однако этого нельзя сделать, если человек въехал по ESTA.

Для израильтян, отправляющихся в США на длительный срок с долгосрочной целью (к примеру, для работы или учебы), все равно есть необходимость оформления соответствующих виз для этой цели. Освобождение от визы для этой цели недействительно. Законы США предусматривают, что двойные граждане не могут пользоваться ESTA для поездки в США.

«Наконец, остерегайтесь мошенничества и используйте систему ESTA только на нашем официальном сайте. Нет необходимости платить какой-либо третьей стороне, чтобы использовать систему. Консульский отдел посольства скоро запустит кампанию, которая объяснит все моменты», - добавила руководитель посольства США в Израиле.

Также "Курсор" сообщал, что США выдвинули требование Израилю касательно переговоров с Саудовской Аравией.