Битуах Леуми может повысить зарплаты сиделкам и социальным служащим

За последние годы количество пенсионеров, которых нужно посещать на постоянной основе, выросло в геометрической прогрессии.

По данным экономического издания Ice, в 2019 году сиделки регулярно приходили в дома 4 015 израильских пенсионеров.

К началу нынешнего года их число увеличилось более, чем в 20 раз. В связи с возросшим объемом работы Битуах Леуми рассматривает возможность увеличения зарплаты сиделок и социальных служащих.

Председатель парламентской комиссии по социальному обеспечению Исраэль Айхлер («Яадут а-Тора») выразил готовность обсуждать вопрос о повышении зарплат с представителями Минфина.

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