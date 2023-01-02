Битуах Леуми увеличил с 2023 года размер пособий по старости

С 1 января 2023 года в соответствии с ростом индекса потребительских цен, в Израиле на 5,3 процента вырастет пособие по старости.

Об этом сообщает Служба национального страхования («Битуах Леуми»).

Базовая пенсия составит 1680 шекелей в месяц. При этом пара пенсионеров будет получать выплату в 2 525 шекелей.

К пособиям, привязанным к индексу, среди прочих относятся пособия по старости, пособия по обеспечению прожиточного минимума и пособия на детей.

Лица, получающие выплаты по обеспечению прожиточного минимума (ашламат ахнаса), будут иметь право на пособие:

— до достижения 70-летнего возраста – 4 000 шекелей; для пары – 6320 шекелей;

— от 70 до 79 лет – 4039 шекелей; для пары – 6383 шекелей;

— от 80 лет и старше — 4078 шекелей; для пары – 6445 шекелей;

Пособие по обеспечению прожиточного минимума (ашламат ахнаса) для лиц, не достигших пенсионного возраста:

— до достижения 55-летнего возраста – 1899 шекелей; для пары – 6320 шекелей;

— от 55-лет до пенсионного возраста – 2373 шекелей; для пары – 6320 шекелей;

«Курсор» писал ранее, чтобы заполучить чужие деньги, мошенники придумывают новые схемы и часто выдают себя за сотрудников различных служб или действуют от имени организаций. В последнее время израильтянам начали приходить странные смс-сообщения, якобы от «Битуах леуми».