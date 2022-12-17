Израильтян предупредили о мошенниках, выдающих себя за «Битуах леуми»

Чтобы заполучить чужие деньги, мошенники придумывают новые схемы и часто выдают себя за сотрудников различных служб или действуют от имени организаций. В последнее время израильтянам начали приходить странные смс-сообщения, якобы от «Битуах леуми».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенники присылают гражданам сообщения на телефон, в тексте которого говорится, что средство платежа клиента было отклонено, поэтому стоит обновить платежные реквизиты. И адрес ссылки, по которой следует перейти, чтобы якобы их обновить.

Но в Службе национального страхования предупреждают израильтян, что никогда не запрашивают полную информацию о кредитной карте в текстовом сообщении и призывают не переходить по ссылке, чтобы не потерять средства.

В ведомстве просят граждан обращать внимание на доменное имя ссылки. Адреса всех израильских правительственных сайтов находятся на домене gov.il. Фишинговые сайты обычно зарегистрированы на доменах верхнего уровня .com или .org.

Если адрес ссылки не находится на домене gov.il – рекомендуется не переходить по ней.

«Курсор» писал ранее, что мошенники давно перебрались в социальные сети, используя их для обмана и как плацдарм для афер. Недавнее расследование, проведенное ведущим 12 канала Хаимом Этгаром выявило еще один способ мошенничества.