«Битуах леуми» выплатит пособие на детей: кто получит 1046 шекелей

125 тысяч израильских семей получат от «Битуах леуми» годовалое пособие на подготовку ребенка к учебному процессу, сумму переведут на банковский счет.

Служба национального («Битуах леуми») в эту пьяницу, 12 августа, выплатит 125 тысячам израильских семей годовое пособие на подготовку детей к школе.

Об этом сообщает издание davar1.

Денежные выплаты в размере 1046 шекелей на одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет получат неполные семьи (родители-одиночки), семьи, в которых 4 и более детей, получающие соцпособие (пособие по инвалидности, обеспечению прожиточного минимума) или алименты. Грант будет выплачен на детей, родившихся между 01.01.2005 и 31.12.2016.

Отмечается, что сумма будет автоматически переведена на банковский счет родителей до 12 августа, но могут быть случаи, когда на получение денег нужно будет подать заявление.

Если ребенок не родился в указанные даты, но он учится в 1-м или 12-м классе, тогда он может претендовать на получение выплат. Для этого нужно в Службу нацстрахования подать справку с места учебы.

«Курсор» писал ранее, что 24 июля, стало известно о том, что комиссия Кнессета одобрила увеличение страховки от несчастных случаев для школьников на 41%. Парламентская комиссия сначала в мае подняла плату на 8 шекелей, а в июле решила увеличить еще на 12 шекелей.

Еще мы писали, что в Восточном Иерусалиме за подстрекательство против правительства и ЦАХАЛа шесть учебных заведений лишились лицензий.