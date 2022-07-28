Шесть школ в Восточном Иерусалиме остались без лицензий

В Восточном Иерусалиме за подстрекательство против правительства и ЦАХАЛа шесть учебных заведений лишились лицензий.

В министерстве образования приняли решение отозвать постоянные лицензии на деятельность шести учебных заведений в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает издание Israelnationalnews.

Известно, что причиной такого решения стали подстрекательства против ЦАХАЛа и Государства Израиль в их учебниках.

Министр образования Ифат Шаша-Битон заявила, что подобные действия являются недопустимыми и с такой тенденцией будут жестко бороться.

Известно, что школам сейчас выдали временные лицензии, сроком на один год. За это время они должны из учебной программы убрать «проблемное» содержание.

«Курсор» писал ранее, что в нападении на ученицу подозревается директор одной из иерусалимских школ. Полиция проведет допрос и выяснит все подробности, хотя уже известно о полученных материалах, на которых видно, как директор пинал школьницу. Сам директор утверждает, что несколько детей в школе дрались, а он лишь пытался их разнять.

Еще мы писали, что уже давно в Израиле фиксируют нехватку школьных учителей. Однако это явление оказалось более масштабным, чем предполагалось ранее. Министерство образования провело опрос сред руководителей школ, чтобы выяснить, по каким именно дисциплинам не хватает преподавателей.

Напомним, что профсоюз израильских учителей решил остановить забастовку по просьбе министра образования Ифат Шаши-Битон. Все школы будут работать в стандартном режиме.