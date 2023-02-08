Более трети израильтян опасаются гражданской войны из-за судебной реформы — опрос

Около 60% израильтян считают, что судебная система приведет к росту насилию в стране.

Согласно опросу, проведенному Институтом еврейской народной политики (JPPI), более трети израильтян опасаются возможности гражданской войны из- за предложенных правительством судебных реформ.

Согласно опросу, в то время как только 35% людей считают, что судебная реформа приведет к гражданской войне, 60% считают, что в борьбе между теми, кто поддерживает реформу, и теми, кто выступает против нее, будет какое-либо насилие. Обеспокоенность существует во всем политическом спектре среди людей всех возрастов и слоев общества.

«Эти цифры кажутся нереальными на первый взгляд, но на самом деле, когда мы проверили дважды и трижды, мы обнаружили, что израильтяне не считают возможность какого-либо насильственного конфликта просто политической риторикой или рекламой в СМИ; это реальная проблема», — сказала президент JPPI Йедидия Штерн.

В настоящее время 41% израильтян поддерживают и 44% выступают против реформы, направленной на перестройку системы правосудия и предоставление правительству большей власти над ней. Среди предложенных изменений — положение об отмене постановлений Высокого суда простым большинством голосов в Кнессете, предоставление политикам большинства в Отборочной комиссии судей, требование единогласного согласия судей Высокого суда на использование судебного надзора, отмена положения о разумности и требование юридического советники придерживаются мнения правительства.

В то время как 84% израильтян считают, что судебная система нуждается в каких-либо изменениях, только 22% поддерживают каждое изменение, предложенное в рамках реформы, и этот план был встречен резкой критикой как внутри Израиля, так и за его пределами.

На прошлой неделе JPPI запустила кампанию с призывом к компромиссу под лозунгом «нет принуждению и насилию, да диалогу».

Ранее Курсор писал, что оппозиция объявила следующий понедельник днем «всеобщей забастовки». «Это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг», — заявили в штабе противодействия судебной реформе.