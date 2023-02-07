Оппозиция объявила следующий понедельник днем «всеобщей забастовки»

Следующий понедельник, 13 февраля, объявлен днем «всеобщей забастовки». Так заявили общественные организации, входящие в состав штаба по борьбе с реформой судебной системы.

Об этом сообщает 7kanal.

Дата выбрана неслучайно: именно в этот день должно начаться голосование по первому этапу реализации плана Левина.

«В этот день мы призываем всех граждан отправиться в Иерусалим, чтобы, начиная с 12:00, провести демонстрацию перед Кнессетом. Кроме того, в наиболее крупных городах будут проведены акции протеста, а в ближайшую субботу [11 февраля] пройдет массовая демонстрация и демонстрации по всей стране», — заявили в штабе кампании борьбы с судебной реформой.

Более того, бывший министр Моше (Буги) Яалон призвал к «остановке» всей экономики, в частности, сказав, что «за последние несколько недель это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг. В тот день, когда в Кнессет будет внесен первый закон, мы закроем экономику и отправимся в Иерусалим под лозунгом: «Остановить диктатуру».

«Я призываю руководителей компаний и заводов разрешить своим сотрудникам участвовать в демонстрациях», — добавил он, выступив на пресс-конференции, проведенной организаторами протеста.

Председатель движения, адвокат Элиад Шрага заявил: «Пришло время испытаний. Как мы предупреждали, Нетаниягу и его партнеры начинают фактически демонтировать сионистское видение. Мы встанем перед Кнессетом и покажем им, что еврейский народ, который 2000 лет мечтал о независимости и свободе, не будет молчать, когда кучка коррупционеров и преступников отнимает у него свободу. Я призываю каждого гражданина выйти на демонстрацию в понедельник».

Ранее Курсор писал, что Левин не собирается замораживать реформу судебной системы.

Напоминаем, что Ярив Левин заявил, что обвинения Нетаниягу способствовали «общественному пониманию» необходимости реформ. По мнению министра юстиции обвинительный акт, который был предоставлен премьер-министру Биньямину Нетаниягу, убедил общественность о необходимости судебной реформы в стране.