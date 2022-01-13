BriLife: Израиль стремится протестировать свой экспериментальный препарат для бустерной дозы

Эксперимент должен начаться в этом квартале.

Израиль готовится к тестированию своего нового кандидата на вакцину против коронавируса, BriLife в качестве бустерной дозы.

Об этом сообщает jns.org.

В июле американская компания подписала соглашение с министерством обороны, чтобы ускорить разработку вакцины, разработанной Израильским институтом биологических исследований. NRx, торгуемый на Nasdaq, получил эксклюзивные права на разработку, производство и маркетинг во всем мире.

Основываясь на предварительных выводах, компания работает с местными экспертами в области здравоохранения для разработки фазы два исследования BriLife в качестве усилителя для защиты от вызывающих озабоченность вариантов COVID-19, включая Омикрон.

Исследованием будут руководить профессор Йосси Карако, директор отдела клинических исследований Медицинского центра Университета Хадасса, который помог провести исследования фазы I и II вакцины в Израиле, и Джейкоб Атсмон, управляющий директор ранней фазы клинических исследований в Центре клинических исследований Тель-Авивского медицинского центра Сураски.

Эксперимент должен начаться в этом квартале. Добровольцы исследования будут полностью вакцинированы мРНК-вакцинами, то есть они примут как минимум две дозы вакцин Pfizer или Moderna в течение последних шести месяцев.

Ранее Курсор сообщал, что стало известно, когда Pfizer закончит разработку вакцины от штамма Омикрон.

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