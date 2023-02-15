Британец, служивший в ЦАХАЛе, погиб в Украине

По словам родных, покойный «пожертвовал собой, чтобы защитить ценности, в которые мы все верим».

Джонатан Шинкин, житель Великобритании, ранее служивший в ЦАХАЛе, погиб в Багамуте на Украине после службы в этом районе фельдшером в украинской армии.

Об этом сообщает Kikar.

По информации его родных, 45-летний уроженец Глазго (Шотландия) жил в Лондоне и в какой-то момент тоже вызвался служить в ЦАХАЛе. По завершении службы он основал охранный бизнес, который работал в Афганистане, Ираке, Омане, Сомали, Южной Корее и Филиппинах.

Друзья Джонатана говорили, что ему всегда нравилось всем во всем помогать. У Шинкина остались дочь и сын.

«Присоединившись к Украине, он пожертвовал собой, чтобы защитить ценности, в которые мы все верим», – заявила его семья.

Шинкин стал восьмым гражданином Великобритании, погибшим на войне в Украине с тех пор, как *россия вторглася на украинский земли 24 февраля 2022 года. Помимо восьми погибших, есть британский доброволец, который до сих пор числится пропавшим без вести.

Сам Шинкин был убит около двух месяцев назад во время боя за оборону города Бахмут, который россия давно пытается завоевать.

Ранее «Курсор» сообщал, что в россии солдат совершил суицид и оставил записку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!