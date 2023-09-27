Будет ли жара на Суккот — синоптики ответили

Уже завтра ожидается повышение температуры и в большинстве районов страны жара будет ощутимой.

Сегодня в среду будет переменная облачность или ясно, без существенных изменений температуры. В северной части Негева и на южной прибрежной равнине могут быть ограничения видимости. Вечером будет ясно или переменная облачность.

Завтра в четверг будет переменная облачность с небольшим повышением температуры. В большинстве районов страны в этом сезоне будет жарче, чем обычно.

В пятницу, накануне Суккота, произойдет еще одно небольшое потепление, и до субботы в большинстве районов страны будет жарче, чем обычно.

А в субботу в большинстве районов страны будет жарче, чем обычно.

Суккот - это один из самых важных праздников в иудаизме, который длится семь дней и начинается сразу после Йом-Кипура, еврейского Дня Искупления. Этот праздник также известен как Праздник Кущей. Он отмечается в сентябре или октябре в соответствии с еврейским календарем и является временем радости, благодарности и обряда построения сукки - временных навесов или хижин, символизирующих времена блуждания еврейского народа в пустыне после исхода из Египта.

Главный символ Суккота - сукка, которая представляет собой навес, обычно сделанный из натуральных материалов, с крышей, состоящей из ветвей, позволяющей видеть небо. В сукке евреи проводят время, едят и молятся, чтобы воспоминать о своих предках и их странствии. Одна из важных традиций Суккота — заповедь «арбаа миним», четырех видов растений, включающих пальмовую ветвь, мирт, иву и цитрусовые фрукты. Они символизируют разные аспекты жизни.

Суккот - это также время паломничества в Иерусалим, где тысячи евреев собираются у Стены плача для молитв и церемоний. Этот праздник напоминает об истории и духовных ценностях еврейского народа и служит временем единения и радости для семей и общин.

Курсор писал, что ученые назвали шесть мест на Земле, на которых не ощущаются последствия климатических изменений.

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