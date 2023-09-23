Будет немного жарче - израильтянам рассказали о погоде на ближайшие дни

Температура будет выше средних сезонных показателей.

В субботу, 23 сентября, израильтянам следует готовиться к малооблачной и жаркой погоде, синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры. Но продлится оно недолго.

Согласно прогнозу, в Иерусалиме ожидается 31-22 градуса, в Тель-Авиве - 31-26 градусов, в Ашдоде - 30-24 градуса, в Беэр-Шеве - 33-22 градуса, в Хайфе - 28-25 градусов, в Тверии -39-24 градуса, в Назарете - 31-23 градуса, в Афуле - 35-23 градуса, в Цфате - 31-23 градуса, в Кацрине - 36-23 градуса.

Температура воды в Средиземном море составит 29 градусов, волнение по морским меркам умеренное — 50–70 см. В Кинерете вода прогреется также до 29 градусов, а в Красном море (Эйлатский залив) - до 27 градусов.

Завтра, 24 сентября, в Израиле начнется небольшое понижение температуры, но в понедельник, 25 сентября, она упадет еще больше. В последующие дни и до конца недели особых изменений не предвидится, температурные колебания будут в пределах 2-3 градусов.

"Курсор" писал ранее, что согласно исследованиям, этим летом Земля столкнулась с самыми высокими температурами с момента начала наблюдений в 1940 году. Многие страны Северного полушария, включая США, Европу и Японию, столкнулись с опасными и смертельными волнами жары.

Еще мы писали, что на прошлой неделе юг и центр Израиля охватили сильные ливни, вызванные штормом "Даниэль". Существенного ущерба тропический циклон городам не нанес, но израильтяне были удивлены интенсивностью осадков.

Напомним, что глобальное потепление является проблемой мирового масштаба и его последствия мы наблюдаем уже сейчас. С каждым годом лето становится все жарче и дальше, как отмечают эксперты, может быть только хуже.