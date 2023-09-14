Шторм "Даниэль" в Израиле - в каких городах выпало больше всего осадков

Из-за сильных наводнений пришлось перекрыть шоссе 90.

В среду, 13 сентября, юг и центр Израиля охватили сильные ливни, вызванные штормом "Даниэль". Существенного ущерба тропический циклон городам не нанес, но израильтяне были удивлены интенсивностью осадков.

Известно, что самые сильные дожди прошли в поселке Кфар-Шмарьягу, что рядом с Герцлией – 42 мм осадков. В Герцлии выпало 35 миллиметров, в Реховоте – около 20 мм, в Тель-Авиве – 12 мм. Ближе к вечеру дожди утихли.

Из-за наводнений в середине дня сотрудникам полиции пришлось перекрыть движение автомобильного транспорта на шоссе 90 от перекрестка Неве Зоар и до заводов Мертвого моря. Сейчас дорога открыта.

Сегодня, 14 сентября, израильтян, согласно прогнозам синоптиков, ожидает более комфортная погода, а температура воздуха немного повысится. В пятницу, 15 сентября, на улице также будет тепло и ясно.

"Курсор" писал ранее, что в Израиле официально еще не начался сезон дождей, но осадки, вызванные штормом "Даниэль", уже повредили дорожное покрытие на некоторых участках. В частности, провалы были обнаружены в Холоне и Герцлии.

Еще мы писали, насколько транспортная система Израиля готова к сильным наводнениям, которые могут обрушиться на государство уже этой зимой. Есть опасения, что многие шоссе, а также железнодорожные пути и станции нашей страны будут затоплены.

Напомним, что на восточную Грецию обрушился шторм "Даниэль", который сильнее всего зацепил районы Волос и Пелион, пользующиеся популярностью среди израильских туристов. Наши граждане из-за сильных наводнений столкнулись с рядом трудностей.