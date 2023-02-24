Бюджет министерства репатриации и интеграции серьезно увеличен: на что пойдут средства

По словам министра Офира Софера, без дополнительного финансирования «мы достигли бы серьезного кризиса, учитывая количество иммигрантов в прошлом году».

Бюджет министерства репатриации и интеграции увеличился более чем на 200 миллионов шекелей.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что средства будут направлены в основном на поощрение иммиграции из США и Франции.

«Без дополнительного бюджета мы достигли бы серьезного кризиса, учитывая количество иммигрантов в прошлом году, наряду с тем фактом, что наблюдается тревожное сокращение числа иммигрантов из Франции и США», — сказал министр репатриации и интеграции Офир Софер.

Ранее мы информировали о том, что в принятом правительством государственном бюджете на 2023-2024 годы для Министерства инноваций, науки и технологий заложены рекордные 535 миллионов шекелей.

По словам главы ведомства Офира Акуниса, «рекордный бюджет министерства является четким и непосредственным свидетельством того значения, которое правительство придает инновациям, науке и технологиям как двигателю роста израильской экономики, проблемам в мире, а также факторам внутри Израиля».

«Рекордный бюджет — это не просто заявление, он будет отражать четкую политику: вернуть Израиль на более высокие места в глобальном инновационном индексе», — отметил министр.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 24 февраля, правительство Израиля утвердило двухлетний бюджет и экономический план, которые должны сохранить стабильность экономики государства. Госбюджет на 2023 год составит около 484 миллиардов шекелей, а в 2024 году – около 513 миллиардов шекелей.

Министр финансов Бецалель Смотрич обратился к гражданам и отметил, что правительство представило сдержанный и ответственный бюджет и уложилось в рамки, которые были установили. Двухгодичный бюджет ориентирован на рост и инфраструктуру и должен помочь сохранить стабильность израильской экономики.

«В бюджете мы обратили внимание на все слои населения — от слабых слоев, нуждающихся в помощи и поддержке, а также средний класс, который так важен для израильской экономики. В предстоящем бюджете мы разработали концепцию, которая укрепит финансовую стабильность Государства Израиль», — отметил министр.

В госбюджет включен первый этап программы «бесплатного дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет» – бесплатные ясли и продленки для детей от 2 до 3 лет.

Обсуждение проекта госбюджета, проходившее 23-24 февраля, сопровождалось бурной дискуссией. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил министров за участие в сложном процессе обсуждения.