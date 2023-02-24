Правительство Израиля утвердило государственный бюджет на 2023-2024 годы

В пятницу, 24 февраля, правительство Израиля утвердило двухлетний бюджет и экономический план, которые должны сохранить стабильность экономики государства.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

Государственный бюджет на 2023 год составит около 484 миллиардов шекелей, а в 2024 году – около 513 миллиардов шекелей.

Министр финансов Бецалель Смотрич обратился к гражданам и отметил, что правительство представило сдержанный и ответственный бюджет и уложилось в рамки, которые были установили. Двухгодичный бюджет ориентирован на рост и инфраструктуру и должен помочь сохранить стабильность израильской экономики.

«В бюджете мы обратили внимание на все слои населения — от слабых слоев, нуждающихся в помощи и поддержке, а также средний класс, который так важен для израильской экономики. В предстоящем бюджете мы разработали концепцию, которая укрепит финансовую стабильность Государства Израиль», — отметил министр.

Отмечается, что в госбюджет включен первый этап программы «бесплатного дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет» – бесплатные ясли и продленки для детей от 2 до 3 лет.

Обсуждение проекта госбюджета, проходившее 23-24 февраля, сопровождалось бурной дискуссией. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил министров за участие в сложном процессе обсуждения.

«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 20 февраля, председатель комиссии кнессета по здравоохранению депутат Уриэль Бусо предложил увеличить бюджет корзины медицинских услуг для израильтян на этот год.