Бюро статистики озвучило прогноз о том, что ждет население Израиля в будущем

По данным национального бюро статистики, в настоящее время в Израиле проживает 9 593 000 жителей, и ожидается, что это число превысит 10 млн в конце 2024 года и 15 млн в конце 2048 года.

Об этом сообщает Israel Hayom.

К концу 2065 года население Израиля удвоится, говорится в отчете. Разбивка населения по национальностям показывает, что 7 069 000 человек составляют евреи, или примерно 74%. Около 2 млн человек составляют арабы (около 21%), а около 500 тыс жителей (около 5%) имеют другое этническое происхождение.

Около 177 000 новых детей родились в 5782 еврейском году (который закончился в ночь на воскресенье), а 53 000 человек скончались, в том числе 4 400 от осложнений коронавируса.

Война, развязанная россией* против Украины, значительно повлияла на общие показатели репатриации в Израиль. За последние 12 месяцев в Израиль приехали 63 000 человек, в том числе 59 000 человек, которые соответствуют критериям олим, и около 40 000 из них совершают алию из Украины.

Ранее Курсор писал, что накануне Рош ха-Шана еврейское население Израиля превысило 7 миллионов человек. Еврейское государство в настоящее время составляет 46,2% от 15,2 миллиона евреев во всем мире.

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