Накануне Рош ха-Шана еврейское население Израиля превысило 7 миллионов человек

Еврейское государство в настоящее время составляет 46,2% от 15,2 миллиона евреев во всем мире.

По данным Еврейского агентства, за последний год еврейское население Израиля превысило 7 миллионов человек, а число евреев во всем мире выросло до 15,2 миллиона.

Статистические данные, опубликованные в воскресенье перед началом Рош ха-Шана, показали, что за последний год в Израиле появилось еще 130 000 евреев. Сейчас в стране проживает 46,2 процента мирового еврейства, что почти на процент больше, чем годом ранее.

После Израиля Соединенные Штаты являются вторым по величине еврейским населением, насчитывающим около 6 миллионов человек, и эта цифра остается стабильной по сравнению с прошлым годом.

Другими странами с самым большим еврейским населением являются Франция (442 000 человек), Канада (394 000 человек), Великобритания (292 000 человек), Аргентина (173 000 человек), россия* (145 000 человек), Австралия (118 200 человек), Германия (118 000 человек) и Бразилия (91 000 человек). ). Цифры были основаны на оценках профессора Серджио Делла Перголы из Еврейского университета в Иерусалиме.

Еврейское агентство заявило, что в прошлом году в Израиль репатриировались 60 000 человек из 93 стран, что является наилучшим показателем за 20 лет.

На фоне продолжающегося вторжения рф в Украину из этих двух стран в Израиль уехало наибольшее количество евреев: по состоянию на 1 сентября в еврейское государство прибыли 26 000 и 14 000 человек соответственно. Еще 1600 человек прибыли из Беларуси, союзника рф, который служит плацдармом российских войск.

Ранее наш сайт публиковал, что президент Герцог обратился к еврейскому народу перед Рош ха-Шана.

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