В Тель-Авиве офицер полиции задержан по подозрению в изнасиловании

Женщина, обратившаяся в полицию с иском, подверглась сексуальному насилию. В итоге полицейскому сообщили о подозрении в совершении непристойного действия и воспрепятствовании правосудию.

Офицер израильской полиции был арестован и находится под следствием за сексуальное насилие над молодой женщиной, которая обратилась в полицию с жалобой.

Об этом сообщает Jpost.

По предварительной информации, сотрудник полиции проводил женщину домой после того, как она оформила жалобу в отделении. Далее у нее дома офицер якобы совершил сексуальное насилие в отношении женщины. Затем, как сообщается, он пытался помешать ей подать на него жалобу.

В департаменте полиции заявили, что полицейскому сообщили о подозрении в совершении непристойного действия и воспрепятствовании правосудия. Он был допрошен, а сегодня задержанного доставили в магистратский суд Тель-Авива для продления срока содержания под стражей.

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