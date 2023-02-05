Бывший летчик арестован за призывы к убийству Нетаниягу

Бывший пилот ВВС Израиля Зеев Раз был задержан в воскресенье, 5 февраля за подстрекательство к убийству премьер-министра Биньямина Нетаниягу и нескольких министров правительства.

Об этом сообщает 7канал.

Сегодня утром министр связи Шломо Карьи подал в полицию жалобу на Раза и адвоката Давида Ходака.

После обращения партии Ликуд с требованием задержать призывающего к экстремистским действиям, бывшего военного доставили для допроса в киберподразделение Lahav 433.

Зеев Раз, ставший одним из лидеров протестного движения против Нетаниягу, в прошлом был летчиком-истребителем ЦАХАЛа. Он призвал через социальные сети убить премьер-министра на основании “закона о родефе” — традиционного еврейского закона, который позволяет упреждающе убить потенциального убийцу.

“Я поражен мягкостью Ходака. Только оборона с применением оружия? Пассивность? Я не воздержусь от использования боевого огня, если меня заставят жить при диктатуре”, — написал Раз в Facebook, имея в виду заявление адвоката Давида Ходака.

Раз также написал: “Если премьер-министр встает и берет на себя власть диктатора, этот премьер-министр — человек смерти, это так просто, вместе со своими министрами и теми, кто с ним работает. Мой “закон о родефе” гласит: если человек, израильтянин или иностранец, захватывает мою страну и правит ею недемократически, его обязаны убить. Это невежливо, и это заставляет меня содрогаться, но другой вариант — много невинных смертей. Преступников лучше убивать. Готовлю подробное заявление по этому поводу”.

Позже Раз удалил свой пост в Facebook, заявив, что он “не идентифицирует себя” с тем, что сам же изначально написал.

Ранее Курсор писал, что бывший летчик ЦАХАЛа призвал к убийству Нетаниягу: в Ликуде отреагировали.