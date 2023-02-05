Бывший летчик ЦАХАЛа призвал к убийству Нетаниягу: в Ликуде отреагировали

Партия «Ликуд» немедленно призвала к аресту Раза после его заявлений.

Зеэв Раз, один из лидеров протеста на Бальфуре и бывший летчик-истребитель, призвал убить премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Раз был пилотом, участвовавшим в операции по взрыву реактора в Ираке в 1981 году, известной как операция «Опера».

«Если действующий премьер-министр возьмет на себя диктаторские полномочия, этот премьер-министр умрет вместе со своими министрами и его последователями», — сказал он.

Он продолжил, утверждая, что Израиль должен интегрировать «дин родеф» (концепция в еврейском законе, которая допускает убийство человека, который намеревается убить или причинить вред другим).

«Если моей страной завладеет человек, иностранец или израильтянин, который ведет ее недемократическим путем, его необходимо убить…», — сказал он.

Израильская полиция в субботу вечером объявила, что начала расследование действий Раза.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с ответом на эту угрозу, отправляясь в обратный путь из Парижа, где он встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном:

«В последние недели мы наблюдаем нарастающую волну подстрекательства, границы дозволенного пересекаются каждый день… Сегодня мы услышали и увидели угрозу убийством. Явную угрозу убийством премьер-министра Израиля…» — сказал он.

Партия «Ликуд» немедленно призвала к аресту Раза после его заявлений.

«Подстрекательство против премьер-министра Нетаниягу бьет рекорды безумия, — говорится в официальном заявлении партии. — Мы шокированы призывом Зеева Раза убить премьер-министра Нетаниягу и членов его кабинета. ШАБАК и полиция должны действовать немедленно, чтобы арестовать его и других подстрекателей против премьер-министра Нетаниягу».

Лидер оппозиции Яир Лапид осудил заявления Раза, написав в Твиттере: «Любое подстрекательство и насилие только вредят борьбе за спасение этой страны. Я призываю всех, кто любит эту страну, проводить демонстрации, протестовать, выходить на улицы, но законно, не подстрекать к насилию. любого вида».

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