Бывший министр и лауреат премии Израиля Аарон Ядлин скончался в возрасте 96 лет

Бывший министр Аарон Ядлин скончался в возрасте 96 лет. Ядлин работал в Кнессете в 1960-1979 годах от партии Труда, в 1974-1977 годах был министром образования, а в 2010 году был удостоен премии Израиля за жизненные достижения.

Многие высокопоставленные политические деятели Израиля выразили свою скорбь в связи со смертью Ядлина.

«Потеря Аарона Ядлина причиняет боль», — сказал Герцог. Он был одним из лидеров рабочего и поселенческого движения в Израиле, человеком дальновидным и деятельным, Аарон был педагогом и учителем во всех отношениях. Его многолетняя работа в Кнессете и в правительстве во имя образования и будущего детей Израиля будет живым памятником ему на долгие годы.»

«За свою жизнь он получил множество наград — в том числе Премию Израиля, но больше всего мы выиграли благодаря ему и его вкладу. Я очень любил и ценил его. Мои соболезнования его семье, включая моего друга, его сына, генерала (в отставке) Амоса Ядлина, а также всем его близким и тем, кто дорожит его памятью. Пусть его память будет благословением», — выразил соболезнования президент.