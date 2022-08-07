Лапид заявил, что все цели операции «Рассвет» достигнуты

В ходе поездки на юг страны Яир Лапид вместе с министром обороны Бени Ганцем посетил командование Южного военного округа.

Во время встречи с главами местных советов населенных пунктов, которые находятся рядом с сектором Газа, премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что все цели операции ЦАХАЛа «Рассвет» были достигнуты. Поэтому дальнейшее продолжение ее может лишь нанести вред стране.

Ранее глава правительства уже говорил, что побывал в Сдероте вместе с министром экономики Орной Барбивай. Там он провел совещание с главами местных советов.

Во время поездки на юг Израиля Лапид вместе с министром обороны Бени Ганцем также посетил командование Южного военного округа. Там они провели совещание с главой генштаба и другими высокопоставленными военными провел совещание.

Важно, что командование Службы тыла продлило действие ограничений в приграничных районах до 8 августа 18.00

Ранее редакция нашего портала сообщала, что ЦАХАЛ показал видео с авиаударом по месту запуска ракет «Исламского джихада».

Кроме того, Курсор писал, что ЦАХАЛ опубликовал промежуточные итоги операции «Рассвет».

Еще напомним, что начальник оперативного управления ЦАХАЛа заявил, что вся верхушка Исламского джихада в Газе ликвидирована.