Бывший министр Кахлон допрошен в связи с предполагаемой причастностью к финансовому скандалу

Моше Кахлон, который при Нетаниягу занимал пост министра финансов, подозревается в том, что он не сообщил о несоответствиях в компании Unet до того, как ушел в отставку в прошлом месяце.

Бывший министр финансов Моше Кахлон был допрошен Управлением ценных бумаг Израиля в рамках продолжающегося расследования в отношении небанковской кредитной компании Unet, где он недавно занимал пост председателя совета директоров.

Согласно сообщениям, Кахлона допрашивали около двух часов. Его подозревают в том, что он не сообщил о несоответствиях в компании до того, как ушел в отставку в прошлом месяце.

За последний год компания была вовлечена в серию скандалов, связанных с неоднократным искажением данных об активах, что привлекло внимание властей.

«Кахлон приветствует допрос и полностью сотрудничает с правоохранительными органами», — говорится в заявлении адвоката Кахлона, Нати Симхони, от его имени.

«Мы уверены, что по завершении расследования будет доказано, что репутация [Кахлона] не была запятнана. Никто не может опровергнуть честность и моральный путь г-на Кахлона. Он всю жизнь был публичной фигурой. Поэтому его деятельность на посту председателя Unet также была направлена на благо общества», — говорится в заявлении.