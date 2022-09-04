Бывший премьер-министр Израиля может принять участие в предстоящих выборах в Кнессет

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет уже ознакомился с результатами опроса, которые показали, что возглавляемая им партия с уверенностью преодолеет электоральный барьер и пройдет в Кнессет.

Согласно опросу, партия Нафтали заберет голоса у «Еш атида» Яира Лапида и «Лагеря государственников» Бени Ганца, а также привлечет еще не определившихся избирателей, в основном из национально-религиозного сектора. Журналист 12 канала Амит Сегаль считает, что это может заставить политика, которые сейчас отдыхает на юге Италии, задуматься над тем, чтобы снова включиться в борьбу.

Об этом сообщает «9 канал».

По словам журналиста, он пытался подтвердить или опровергнуть свою догадку, обратившись с соответствующим вопросом об участии бывшего премьера в выборах в канцелярию Беннета официально, но не получил ответа. Однако Сегаль уверен, что даже если экс-глава правительства все же решит остаться в политике, то он присоединится к бывшей соратнице по «Ямине» Айелет Шакед, которая возглавляет партию «Сионистский дух», но по всем опросам не проходит электоральный барьер.

Сегаль отметил, у Шакед есть время до 15 сентября, чтобы позвонить своему бывшему начальнику и предложить ему возглавить партию, поскольку роль лидера явно не для нее. Этот ход позволит продолжить политическую карьеру обоим.

Ранее «Курсор» писал о том, что после выхода из партии «Сионистский дух» заместитель министра в министерстве главы правительства Абир Кара раздумывает над созданием собственной партии.