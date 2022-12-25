Бывший узник Сиона: Закон о возвращении возвращает людей, ненавидящих еврейский народ

Бывший узник Сиона раввин Иосиф Менделевич, советский еврей-отказник, приговоренный к 11 годам тюрьмы и получивший известность как еврейский активист в 1960-х годах, призвал новое правительство Нетаниягу принять планы по изменению израильского Закона о возвращении, отменив пункт о внуках.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам раввина, группа бывших отказников в 2021 году решила лоббировать ужесточение иммиграционного законодательства Израиля.

«Более года назад более 500 бывших узников Сиона и отказников собрались здесь, в Иерусалиме, и мы приняли решение призвать наше правительство прекратить использовать предлог для ввоза не евреев, поскольку они являются внуками евреев. Можете себе представить, что это за еврей? Его дедушка, может быть, сто лет назад женился на нееврейке, а затем (его отец, не являющийся евреем – прим.ред.) женился на нееврейке. Какова связь этого третьего поколения с еврейским народом?», – заявил Менделевич.

Раввин поделился своим опытом работы с нееврейскими иммигрантами, заинтересованными в переходе в иудаизм. Он считает, что только меньшинство не евреев, иммигрирующих в соответствии с Законом о возвращении, заинтересованы конверсия. Многие такие иммигранты сейчас, как полагает Менделевич, просто пользуются возможностью получить гражданство в современной вестернизированной стране, предлагая им выход из Восточной Европы — важный фактор, побуждающий многих иммигрантов как из Украины, так и из *россии в 2022 году.

Некоторые, по его словам, не только практически не связаны с иудаизмом, но и открыто проповедуют антиизраильские или даже антисемитские убеждения. Он вспомнил о формировании в соцсетях больших групп восточноевропейских иммигрантов в Израиле, где процветает антисемитский диалог.

Хотя раввин Менделевич призвал отменить поправку 1970 года к Закону о возвращении, он добавил, что Израиль должен предоставлять определенный правовой статус нееврейским мигрантам еврейского происхождения в каждом конкретном случае.

«Курсор» сообщал, что судья Верховного суда в отставке призывает к «массовым протестам» против пункта об отмене.

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