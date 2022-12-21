Судья Верховного суда в отставке призывает к «массовым протестам» против пункта об отмене

Судья Верховного суда в отставке Айяла Прокачча резко раскритиковала пункт о приоритете, который планируется новой правой коалицией.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Мы должны действовать со всей силой и различными законными средствами и звучать голосом израильского общества», — сказала Прокачча в речи на мероприятии, организованном Transparency International Israel.

Она призвала все элементы общества к проведению протестов. В том числе отставных судей, советников по правовым вопросам, военных, банкиров и других, организоваться и действовать, включая «широкую общественность, сила которой всегда велика».

Ранее «Курсор» рассказывал, что партия Ликуд пошла на уступки касаемо Закона о возвращении. Она согласилась на созыв комиссии для изучения внесения возможных изменений о внуках в Закон. Почти все партнеры Ликуда по коалиции, в том числе ультраортодоксальные партии и религиозные сионисты, требовали изменения пункта о внуках, в соответствии с которым каждый внук еврея сейчас имеет право на гражданство Израиля.

До этого Биньямин Нетаниягу решительно выступал против этого изменения в Законе о возвращении, но из-за твердой позиции партнеров он изменил свой подход. В Ликуд стремятся к уменьшению общественной критики по этому вопросу, для чего комиссия и созывается.

Ее члены проведут обсуждение Закона о возвращении и других вопросов. Вполне возможно, что комиссия рассмотрит политику предоставления израильского гражданства в целом. Если пункт о внуках отменят, тогда только евреи и их дети будут иметь право на гражданство Израиляю. «Яадут а-Тора», ШАС и «Религиозный сионизм» требуют отмены этого пункта, потому что еврейское государство испытывает вред из-за того, что многие применившие его в последние годы ‒ не евреи по Галахе.