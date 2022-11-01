Часы за миллион шекелей: гостя на свадьбе ограбил жених

Банда грабителей действует в центре страны и выбирает своих жертв по дорогим аксессуарам, не обращая внимания на деньги и кошельки.

Богатый бизнесмен из Кирьят-Гата был ограблен на прошлой неделе двумя мужчинами в масках, когда он возвращался с мероприятия по нанесению хны в центре страны.

Об этом сообщает Mako.

Грабители вытащили пистолет и потребовали, чтобы бизнесмен принес им часы Richard Mille стоимостью в миллион шекелей. Жена бизнесмена, которая была с ним во время ограбления, пребывала в состоянии шока.

Успешный бизнесмен возвращался в прошлый понедельник со свадьбы в центре страны вместе со своей женой. Когда пара припарковала машину возле своего дома в Кирьят-Гате, в темноте появились двое грабителей в масках, приставили пистолет и потребовали всего одну вещь — его наручные часы.

«В два часа ночи мы приехали домой, — рассказал пострадавший. — Мы припарковали машину возле ворот дома и вышли из машины. Вдруг в нашу сторону побежали двое мужчин в масках, шапках-чулках и с автоматом в руке. Моей жене пригрозили смертью, если она посмеет закричать или позвать на помощь».

Жена бизнесмена поделилась пережитым в те минуты ужасом: «Я вышла из машины, а потом грабители побежали ко мне и моему мужу. Я не думала, что такое бывает по-настоящему, я замерла на месте от страха. Один из них забрал часы мужа. Через несколько секунд они скрылись с места происшествия на машине».

После случившегося у женщины тяжелая психологическая травма. «Я постоянно смотрю по сторонам, когда выхожу из дома. До сих пор меня трясет, когда я говорю об этом», — сказала пострадавшая.

Сотрудники полицейского участка Кирьят-Гата начали расследование обстоятельств ограбления. Они арестовали жениха, подозреваемого в грабеже, а также еще одного человека. Выяснилось, что грабители приехали на угнанной Mazda 3 с поддельными номерами микроавтобуса.

До сих пор следователям не удалось найти украденные часы. Полиция подозревает, что это банда грабителей роскошных часов, которая действует в центре страны.

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