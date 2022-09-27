Новый вид грабежа: что теперь интересует бандитов в Израиле

Грабители выбрали новые объекты для нападения и теперь выслеживают беззащитных жертв, которые обладают дорогими гаджетами и часами.

Израильские грабители перешли на новые объекты нападения. Осознав нецелесообразность воровства кошельков, где деньги хранятся на банковских картах в безналичном виде, мошенники намечают себе другие цели.

В сети показали видео нового вида грабежа: нападающие снимают у пострадавших часы престижных марок, стоимость которых превышает десятки тысяч шекелей.

Чаще всего грабители выслеживают жертв, которые обладают дорогими часами, и выбирают подходящий момент для нападения.

Ранее Курсор писал про трагедию в Реховоте: соседи пары и фельдшер МАДА озвучили новые детали. Во вторник полиция арестовала мужчину по подозрению в убийстве после того, как его жена была найдена мертвой в их горящей квартире в центре города Реховот.

Также мы сообщали, что задержан мужчина, который устанавливал препятствия на железнодорожных путях на севере Израиля. 26 сентября правоохранители задержали возле шоссе 85 в северном регионе Израиля мужчину, которого подозревают в установке препятствия на железнодорожных путях. Подробности строго засекречены.

Еще мы информировали об эпидемии холеры: в Сирии распространяется вспышка заболевания.

Напомним, также наш сайт писал, что на затонувшем судне в Эквадоре находилось трое израильтян. Всех трех израильтян, находившихся в качестве туристов на потерпевшем крушение судне в Эквадоре, удалось спасти. Количество жертв составило 31 человек.