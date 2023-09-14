Чеченский антисемит-боец резко высказался в соцсетях – ему ответил израильтянин из ММА

Он заявил, что "разберет на части" самого сильного человека в Израиле.

Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев, являющийся гражданином Швеции, обрушился на нашу страну с антисемитской критикой в социальных сетях.

Об этом сообщает Telegram-канал "Что там у евреев?".

«Вы всего лишь гости в Палестине (Иудея и Самария – ред.). Уважайте арабов за то, что они предоставили вам убежище. Однажды, даст Бог, вас изгонят из Палестины (Иудея и Самария – ред.). Приведите мне самого сильного человека в Израиле и я его разберу на части», – написал он.

Это сообщение не обделил вниманием израильский боец MMA Хаим Гозли.

"Я не самый сильный человек в Израиле, но я приглашаю тебя попытаться сломить меня в любой день! Я вызываю тебя на ринг: бокс или грэпплинг... на твой выбор", – написал он.

Тем не менее чеченский антисемит до сих пор не ответил согласием на поступившее предложение.

Отметим, что Хамзат Чимаев является российским и шведским бойцом смешанных единоборств чеченского происхождения, выступающим под эгидой UFC в средней и полусредней весовых категориях. По состоянию на 14 октября прошлого года он находился на 3-й строчке официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

В то же время Хаим Гозли, известный также под прозвищем «Израильский Бэтмен», является израильским бойцом смешанных единоборств, выступавшим в полусреднем весе. Он имеет черный пояс 5-й степени по бразильскому джиу-джитсу, а также известен как первый израильтянин, ставший участником чемпионата чемпионате по боям на голых кулаках.

Гозли служил в Пограничной полиции Израиля в израильской армии. Позже он получил шесть ножевых ранений, когда работал "вышибалой" в ночном клубе.

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