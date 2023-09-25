Четверо водителей бросались камнями на дороге в Иерусалиме

Транспортные средства нарушителей порядка были запрещены к использованию.

Трое мотоциклистов и водитель легкового автомобиля в понедельник, 25 сентября, были арестованы по подозрению в хулиганстве.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что инцидент произошел в столице на улице Дова Йосефа. Задержанные бросались камнями, после чего были задержаны правоохранителями и отправлены на допрос.

Также, согласно сообщению, транспортные средства нарушителей порядка были запрещены к использованию.

Как сообщал Курсор, в августе в Старом городе Иерусалима в районе Шеар-Шватим произошел инцидент, в результате которого трое полицейских получили ранения. По данным правоохранителей, конфликт начался из-за того, что полицейские остановили для проверки у входа на Храмовую гору подозрительного мужчину.

"Этот человек проявлял агрессивное поведение, пытаясь провоцировать полицейских и создавая напряженную обстановку", - говорится в заявлении полиции.

В результате полицейские были атакованы группой людей, которые бросали в них камни, и один из полицейских выстрелил в воздух, чтобы остановить дебоширов.

До этого между ЦАХАЛом и палестинцами произошли столкновения на границе с Газой. Сотни палестинцев вступили в конфронтацию с нашими военным - участники беспорядков бросили несколько взрывных устройств, а некоторые попытались проникнуть через барьер безопасности. В результате нескольких участников стычек задержали и передали службе безопасности.

Также мы писали о том, что столкновения между палестинцами и военными произошли в Самарии. В ходе операции в Шхеме был открыт огонь по военным, что привело к перестрелке. Также в Кабатии произошел взрыв. На севере от Иерихона возникли беспорядки и столкновения между палестинской молодежью и военными.