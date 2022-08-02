Четверо жителей Хадеры задержаны за попытку взорвать ресторан

Полиция задержала четвертых мужчин из Хадеры по подозрению в попытке взорвать ресторан на юге Израиля. Они в помещение заложили взрывное устройство.

Сегодня, 2 августа, молодые люди из Хадеры были арестованы полицией за попытку взорвать ресторан, расположенный на юге страны. При задержании у них обнаружили крупные суммы денег и боеприпасы.

Об этом сообщает издание News.walla.

Отмечается, что четверых молодых людей в возрасте 20 лет послал заложить взрывное устройство в ресторане высокопоставленный преступник. У него с владельцем заведения был конфликт

В домах злоумышленников были обнаружены боеприпасы и крупная сумма наличных денег. Они будут заключены под стражу в магистратском суде Ашкелона. По подозрению, четверо мужчин принадлежат к преступной организации Майкла Мора.

Известно, что мощное взрывное устройство было заложено в переполненном посетителями ресторане.

Однако адвокаты владельца заведения отмечают, что он не был замешен в подобном конфликте.

«Утверждение о том, что наш клиент находится в конфликте с криминальными авторитетами является ложным и полностью оторванным от реальности. Наш клиент — талантливый бизнесмен, не имеющий уголовных правонарушений», — говорится в заявлении.

«Курсор» писал ранее, что полиция Южного округа обнаружила мощную бомбу в ресторане одного из мошавов на юге Израиля.

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