Полиция обезвредила бомбу в ресторане одного из мошавов на юге Израиля

Ресторан был весьма популярным местом, которое посещало много людей и в случае взрыва было бы множество жертв.

Полиция Южного округа ведет расследование по поводу обнаружения мощной бомбы в ресторане одного из мошавов на юге Израиля. До 23 июля на публикацию любых подробностей этого дела суд наложил запрет.

Заряд был выявлен и обезврежен полицейскими саперами. В полиции сообщили, что есть подозрение, что бомбу установили не террористы, а бандиты. Так, преступная группировка, возможно, хотела ликвидировать владельца ресторана, который заимел с ней конфликт.

Неназванный ресторан был популярным местом, которое посещало большое количество людей. Если бы бомба сработала, то количество жертв могло достигнуть десятков.

В Южном округе была создана следственно-оперативная группа, которая занимается расследованием этого дело. Что касается самого ресторана, то он был закрыт до особого распоряжения.

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