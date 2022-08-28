Четыре дня до начала учебного года: в спорах с учителями Элькин выступил против Либермана

Министр Зеэв Элькин призвал к срочному созыву правительства, поскольку иначе учебный год может и не начаться. «Министр образования вкладывает все силы в переговоры и предлагает компромиссные предложения, но договор о зарплате невозможно закрыть без людей из минфина».

За четыре дня до начала учебного года зашли в тупик переговоры между министерством финансов и профсоюзом учителей: разногласия слишком большие.

Министр Зеэв Элькин призвал к срочному созыву правительства и выразил поддержку министру образования Ифат Шаше-Битон: «Министр вкладывает средства в переговоры и предлагает компромиссные предложения, но не может прийти к соглашению в одиночку».

Профсоюз учителей и минфин возобновят переговоры утром в воскресенье, но на данный момент открытие учебного года находится под большим вопросом, поскольку минфин намерен потребовать судебных запретов для учителей.

Министерство финансов планирует обратиться в Суд по трудовым спорам для выдачи запретительного судебного приказа, но для этого потребуется сотрудничество со стороны министра образования Ифат Шаши-Битон, которая выступает на стороне учителей. «Вместо того, чтобы искать юридические решения, минфин должен сосредоточить свои усилия на том, чтобы попытаться достичь соглашения прямо сейчас», — сказал министр Элькин.

Он сказал сегодня утром: «Казначейство взобралось слишком высоко в моих глазах. Министр образования предупредила и много вложила в эти переговоры, на которые мы потратили все летние каникулы. Она предлагает компромиссные предложения, но договор о зарплате невозможно закрыть без людей из минфина».

«Я поддерживаю просьбу министра образования о созыве правительства. Учебного года не будет, если все правительство Израиля не соберется и не обсудит возникшую ситуацию. Правительство несет коллективную ответственность здесь».

Ранее «Курсор» писал, что минфин виноват в споре с Союзом учителей — Шаша-Битон.

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