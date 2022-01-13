Четыре женщины, которым удалось сбежать от жестоких арабских мужей, снова выходят замуж

Одна из невест, рожденная от матери-еврейки и отца-араба, была спасена вместе с матерью.

Четыре еврейские женщины, которые провели годы под опекой Яд ле-Ахим после страданий от рук своих арабских мужей, в этом месяце выходят замуж.

Об этом сообщает 7 канал.

Одна из невест, рожденная от матери-еврейки и отца-араба, была спасена вместе с матерью, когда ей было пять лет. С тех пор ей помогают наставники Яд ле-Ахим, которые помогли ей найти свой еврейский путь в школе и в обществе.

Вторая свадьба состоится для молодой женщины, сбежавшей с ребенком от жестокого арабского мужа. В третьей участвует женщина, которая в течение года состояла в отношениях с мужчиной-мусульманином.

Эти отношения были разорваны из-за вспышки насилия в их смешанном арабо-еврейском городе во время операции Армии обороны Израиля «Страж стен» в мае. События заставили ее понять, что она совершила ошибку, и помогли ей принять решение создать верный еврейский дом.

Еще одна молодая женщина, которая на протяжении многих лет была связана с несколькими мужчинами из числа меньшинств, но после длительного лечения в Яд ле-Ахим вернулась к своей семье и людям и теперь строит собственный еврейский дом.

Ранее Курсор сообщал, что в Бахрейне прошла первая еврейская свадьба за 52 года.

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