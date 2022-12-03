Численность израильтян старше 75 лет к 2030 году существенно вырастет

Исследования, проведенное Институтом «Майерс — Джойнт — Брукдейл», показало, что к 2030 году население Израиля старше 75 лет увеличится на 48 процентов. А учитывая то, что пожилые люди нуждаются в непропорционально высоком уровне медицинской помощи, перед минздравом страны стоят важные задачи.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Согласно моделированию, в течение следующих семи лет возрастная группа израильтян вырастет с 500 тысяч до 740 тысяч человек.

Автор исследования Ицхак Шнур отметил, что дети поколения бэби-бумеров, родившиеся вскоре после Второй мировой войны, достигают преклонного возраста, и это демографическая тенденция, на которую власти должны обратить внимание.

Исследование включает также статистический анализ потребностей больниц. В этой части работы Шнур изучил возрастную группу 65+ и обнаружил, что на нее приходится 63 процента госпитализаций во внутренних отделениях, 59,6 процента — на отделения интенсивной терапии COVID, а 58,6 процента — пульмонологические отделения.

Эти статистические данные намекают на увеличение нагрузки, с которой столкнется система здравоохранения, сказал автор исследования, отмечая, что Израилю нужно увеличить количество врачей и больничных коек.

Опасения исследователя разделяют многие эксперты, не имеющие отношения к его работе. Профессор Габи Бин-Нун, экономист в области здравоохранения, сказал, что многие годы Израиль считался очень молодой страной, но сейчас ситуация меняется.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле наблюдается разгар национальной эпидемии ожирения и увеличение потребления сигарет.