Отчет: израильтяне начали больше курить и набирать вес

Медики отмечают в Израиле разгар национальной эпидемии ожирения и увеличение потребления сигарет.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

По словам специалиста в области семейной медицины и врача по ожирению в Maccabi Health Services доктора Ойеро, израильтяне столкнулись с глобальной эпидемией ожирения. Последнее является хронической мультисистемной болезнью, которую должны лечить профессионалы.

Ожирение приводит ко многим проблемам со здоровьем, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, психические и эмоциональные проблемы. Национальная программа показателей качества опубликовала отчет, согласно которому среди израильтян растет как ожирение, так и употребление табака.

«Эпидемия ослабевает среди населения в целом, но нам известно, что люди из низкой социально-экономической группы сильнее ей подвержены», ‒ заявил Ойеро.

Около 20,1% израильтян в возрасте от 16 до 74 лет курят по сравнению с 19,6% в 2019 году, то есть показатели выросли на 0,5%.

«В последние годы мы наблюдаем увеличение числа курильщиков среди населения в целом, а также среди подростков», ‒ добавил эксперт.

Ранее мы рассказывали, что эксперты проанализировали показатели массы тела израильтян в возрасте от 20 до 64 лет и установили, что у 59% взрослого населения Израиля присутствует лишний вес и ожирение.

Избыточный вес в большей степени присущ мужчинам: около 39,2% представителей мужского пола по сравнению с 30,1% женского. Пожилые люди в возрасте старше 65 лет демонстрируют почти идентичные цифры ‒ 40% мужчин и 30% женщин.

Показатели ожирения также выросли среди представителей молодого поколения. Так, избыточный вес обнаружили у 11,8% подростков ‒ на 1% больше, чем в 2019 году.

В прошлом году ожирение резко возросло среди детей. В данный момент 7,7% детей в 7-летнем возрасте имеют избыточный вес, то есть на 1% больше, чем в прошлые годы.

Также «Курсор» сообщал, что эксперты раскрыли новую угрозу курения.

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