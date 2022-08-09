ЧП с ребенком в синагоге в Петах-Тикве: первые подробности инцидента

Пятилетний ребенок с серьезными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение «Бейлинсон» в Петах-Тикве после посещения синагоги.

В понедельник вечером, 8 августа, в синагоге, расположенной на улице Рамбам в Петах-Тикве, произошла чрезвычайна ситуация, в результате которой пострадала пятилетняя девочка.

Об этом сообщает издание Mivzaklive.

Ребенок получил травмы после падения с высоты около шести метров. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи, которая госпитализировала девочку в городскую больницу «Бейлинсон» с черепно-мозговой травмой. Как утверждают прихожане, девочка нечаянно споткнулась.

Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Полиция начала расследование обстоятельств несчастного случая.

«Курсор» писал ранее, что в бедуинском городе Рахат девочка упала в таз с хлорированной водой. Ребенка быстро доставили в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве для реанимации. Когда она попала в медучреждение, то уже была без сознания.

Еще мы писали, что 65-летняя женщина упала с высоты жилого дома в Тель-Авиве. Медики и парамедики МАДА сообщили, что нашли ее во дворе без сознания и без признаков жизни.

Напомним, 6 августа, в Хайфе произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого очень серьезно пострадал 40-летний мужчина. Он сорвался и упал с большой высоты, парамедики погрузили пострадавшего в медикаментозную комму.