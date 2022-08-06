Погружен в медикаментозную кому: в Хайфе с большой высоты упал мужчина

Мужчина, занимаясь спортом на горе Кармель в Хайфе, получил серьезные травмы после падения и был введен в медикаментозную кому.

Сегодня, 6 августа, в Хайфе произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого очень серьезно пострадал 40-летний мужчина.

Об этом сообщает издание News.walla.

Во время занятий спортом на горе Кармель он сорвался и в результате падения с большой высоты получил тяжелые травмы. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи (МАДА), которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение «Рамбай» в Хпйфе.

Известно, что 40-летнего мужчину погрузили в медикаментозную комму.

«Курсор» писал ранее, 3 августа, в Нетании на улице Абарбанель на строительной площадке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал 47-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Еще мы писали, что 58-летний турист упал с большой высоты в ущелье Нахаль Хазвитан и получил серьезные травмы. На место вызвали спасателей из отряда Голан и парамедиков. Чтобы вытащить мужчину из ущелья, пришлось соорудить систему веревок.

Напомним, что 13-летний подросток получил травмы средней степени тяжести, упав сегодня с высоты около трех метров во время похода по реке Ог в Иудейской пустыне. Парамедики МАДА оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение «Хадасса».