Чрезвычайное происшествие в порту Хайфы: в море попали сотни литров масла

17:25, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Moshe Shai/FLASH90

С торгового судна «Сан-Паулу» в Хайфском заливе произошла утечка масла, эксперты из министерства окружающей среды работают над устранением последствий ЧП.

Сегодня, 19 июля, в порту Хайфы на торговом судне «Сан-Паулу» произошла утечка масла. В министерстве окружающей среды заявляют, что ситуация контролируема.

Об этом сообщает издание Carmelist.

Известно, что инспекторы Национального подразделения по защите морской среды Министерства охраны окружающей среды находятся сейчас в порту. Бригады израильской портовой компании проводят очищающие работы. Количество масла, попавшего в море, исчисляется сотнями литров.

Эксперты говорят, что ситуация находится под контролем и последствия чрезвычайного происшествия уже устраняются.

«Курсор» писал ранее, что представители Управления природы и парков Израиля сообщили, что утечка из подводящего канала завода Мертвого моря в Нахаль-Цеалим на юге страны нанесла ущерб окружающей экосистеме. Некоторые растения в этом районе, которые были определены как охраняемые виды, погибли.

Еще мы писали, что в порту Хайфы произошла утечка из контейнера, содержащего опасное вещество с раздражающими и воспламеняющимися свойствами (похоже на кислоту в том смысле, что оно опасно для дыхания и кожи). Экипажи в сотрудничестве с аварийными силами порта Хайфы закрыли причал, переместили материал в специальное место.

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Автор материала:
Кати Гиршин
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