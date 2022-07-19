Чрезвычайное происшествие в порту Хайфы: в море попали сотни литров масла

С торгового судна «Сан-Паулу» в Хайфском заливе произошла утечка масла, эксперты из министерства окружающей среды работают над устранением последствий ЧП.

Сегодня, 19 июля, в порту Хайфы на торговом судне «Сан-Паулу» произошла утечка масла. В министерстве окружающей среды заявляют, что ситуация контролируема.

Об этом сообщает издание Carmelist.

Известно, что инспекторы Национального подразделения по защите морской среды Министерства охраны окружающей среды находятся сейчас в порту. Бригады израильской портовой компании проводят очищающие работы. Количество масла, попавшего в море, исчисляется сотнями литров.

Эксперты говорят, что ситуация находится под контролем и последствия чрезвычайного происшествия уже устраняются.

המשרד להגנת הסביבה פועל בדקות האחרונות בדליפת שמן מאונייה בנמל המפרץ, האירוע נמצא בשליטה@MenakimMifratz1 @envhaifa @MifrakimTzeirim לדיווח המלא https://t.co/i5Mi99H7WY צילום: רני עמיר המשרד להגנת הסביבה pic.twitter.com/hGg31kXrid — כרמליסט — חדשות לאנשים מכאן (@carmelist_news) July 19, 2022

«Курсор» писал ранее, что представители Управления природы и парков Израиля сообщили, что утечка из подводящего канала завода Мертвого моря в Нахаль-Цеалим на юге страны нанесла ущерб окружающей экосистеме. Некоторые растения в этом районе, которые были определены как охраняемые виды, погибли.

Еще мы писали, что в порту Хайфы произошла утечка из контейнера, содержащего опасное вещество с раздражающими и воспламеняющимися свойствами (похоже на кислоту в том смысле, что оно опасно для дыхания и кожи). Экипажи в сотрудничестве с аварийными силами порта Хайфы закрыли причал, переместили материал в специальное место.