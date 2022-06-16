В порту Хайфы произошла утечка опасного вещества, причал срочно закрыли

Пожарные закрыли причал, переместили вещество в специальное место, где оно не может подвергать кого-либо опасности, и начали останавливать утечку.

Пожарные были вызваны в порт Хайфы этой ночью в четверг, где произошла утечка из контейнера, содержащего опасное вещество с раздражающими и воспламеняющимися свойствами (похоже на кислоту в том смысле, что оно опасно для дыхания и кожи).

Экипажи в сотрудничестве с аварийными силами порта Хайфы закрыли причал, переместили материал в специальное место, где он не может подвергать кого-либо опасности, и начали останавливать утечку и уменьшать действие раздражающего и воспламеняющего вещества.

Сегодня на место происшествия прибудут работники завода, на котором содержится этот материал, и перекачают жидкость в новую и подходящую емкость.

Сотрудник Пограничной полиции заключил: «Это утечка вещества, которое оказывает сильное воздействие на людей, поэтому мы обеспечивали безопасность пожарных, портовых работников и всех причастных к инциденту. Я рад, что нам удалось значительно снизить воздействие вещества и предотвратить несчастные случаи и ущерб».

Важно отметить, что на протяжении всего инцидента особой опасности за пределами порта не было и пострадавших в происшествии нет.

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