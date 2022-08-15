Что делать в чрезвычайной ситуации: для израильтян запустили сайт помощи

Для израильтян запустили сайт, на котором содержится полезная информация по поводу того, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

Израильская полиция запустила сайт, который поможет гражданам подготовиться к любой чрезвычайной ситуации: лесному пожару, снегопадам, наводнениям, землетрясениям и т. д.

Об этом сообщает издание «Детали».

На портале будет размещена справочная информация о различных ситуациях, которые могут угрожать жизни жителям, а также там будут рекомендации, как действовать, чтобы спастись.

Информация будет доступная в формате коротких видеороликов, которые учат правилам поведения в тех или иных чрезвычайных ситуациях. Видео и инструкции переведены на арабский и английский языки, а также доступны для людей с ограниченными возможностями.

В полиции отметили, что таким образом хотят сделать людей более осведомленными и призвать их подчиняться указаниям сотрудников полиции. В случае экстренных ситуаций израильтянам напомнили, что нужно обращаться на горячую линию полиции, набрав «100» с любого телефона.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция начала сотрудничество с марокканскими властями в поисках израильских преступников, которые недавно сбежали в Марокко и скрываются от правосудия.

Еще мы писали, что израильская полиция намерена сократить сроки обучения новых полицейских. Как минимум в четыре раза быстрее должны выпускаться новобранцы — сроки сокращены с 7 месяцев до 7 недель.