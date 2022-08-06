Полиция Израиля и Марокко объединяются для поиска преступников

Израильская и марокканская полиция объединяются для поиска преступников, скрывающихся от правосудия в Марокко.

Израильская полиция начала сотрудничество с марокканскими властями в поисках израильских преступников, которые недавно сбежали в Марокко и скрываются от правосудия.

Об этом сообщает издание Israelhayom.

Комиссар израильской полиции Коби Шабтай с официальным визитом посетил Марокко на этой неделе и обсудил вопрос сотрудничества в борьбе с недавно обнаруженной тенденцией бегства израильских преступников в соседние страны, включая Марокко, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным полицейской разведки, многие преступники, бежавшие в Марокко, продолжают свою деятельность в Израиле из-за границы.

Ранее в этом году Коби Шабтай посетил ОАЭ для того, чтобы заключить аналогичное сотрудничество. Во время его визита официальные лица Эмиратов объявили, что атташе израильской полиции будет базироваться в посольстве Израиля в ОАЭ.

«Курсор» писал ранее, что взрывное устройство было брошено в дом офицера полиции, который служит в северном округе полиции и живет в кибуце Соллим.

Еще мы писали, что израильская полиция намерена сократить сроки обучения новых полицейских. Как минимум в четыре раза быстрее должны выпускаться новобранцы — сроки сокращены с 7 месяцев до 7 недель.

Напомним, что сотрудник полиции осужден за избиение журналиста на акции протеста против Нетаниягу.